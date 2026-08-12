Milan, quattro giocatori in uscita: Estupinan, Fofana, Leao e Gimenez

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L'esperto di mercato Orazio Accomando ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato in uscita del Milan

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, sono in particolare quattro i giocatori in uscita dal Milan, vale a dire Pervis Estupinan, Youssouf Fofana, Rafael Leao e Santiago Gimenez. Per quanto riguarda l'esterno dell'Ecuador, era praticamente fatta con l'Aston Villa, ma Ruben Amorim ha bloccato la sua partenza in quanto voleva prima valutarlo durante la tourée in Australia e Indonesia. L'ex Brighton non ha però convinto il tecnico portoghese ed è tornato quindi sul mercato.

MILAN, IN USCITA LEAO: GALATASARAY IN PRESSING

Su Leao, invece, resta forte l'interesse del Galatasaray. La richiesta del Milan per il suo cartellino è sempre di 60 milioni di euro, i turchi sono arrivati a 45 milioni, bonus inclusi, ricevendo però il no del Diavolo che ritiene troppo bassa la loro offerta. Se non dovesseso arrivare altre proposte, attenzione ad una possibile accelerazione durante l'ultima settimana di mercato.

MILAN, IL PORTO VUOLE GIMENEZ: HA PARLATO CON FARIOLI

In uscita c'è poi anche Gimenez che è il primo nome per il Porto per rinforzare il suo attacco. L'attaccante messicano, che sta attualmente recuperando dall'infortunio alla caviglia rimediato al Mondiale, ha già avuto più contatti con il tecnico Farioli che è sempre un suo grande estimatore. Al momento però non c'è intesa tra i due club sulla valutazione dell'attaccante, per il quale il Milan chiede 25 milioni di euro.