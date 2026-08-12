Calciomercato Gimenez-Porto, le ultime dal Portogallo: la posizione del Milan, la concorrenza della Lazio e i dubbi sulle condizioni fisiche del messicano

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Il Porto vuole Santiago Gimenez. Il Milan ha cambiato la sua posizione nelle ultime ore e avrebbe aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto

Il Porto è al momento concentrato soprattutto sulla trattativa per la possibile cessione di Rodrigo Mora alla Roma, ma intanto sta portando avanti anche il suo mercato in entrata dove una delle priorità è quella di prendere un nuovo attaccante da affiancare a André Silva, Samu e Deniz Gul. Uno dei nomi più caldi al momento sembra essere quello di Santiago Gimenez, il quale è in uscita dal Milan in quanto non rientra nei piani di Ruben Amorim. Lo scrive A Bola in Portogallo che aggiunge che il messicano, attualmente ai box a causa dell'infortunio alla caviglia rimediata al Mondiale, non è comunque l'unico profilo offensivo che stanno seguendo i portoghesi.

FUTURO GIMENEZ: LA LAZIO SI È TOLTA DALLA CORSA A GIMENEZ

Oltre al Porto, anche la Lazio aveva manifestato nei giorni scorsi un certo interesse per Gimenez, ma ora la concorrenza dei biancocelesti si è affievolita e il club di Lotito si sarebbe tolto dalla corsa al centravanti rossonero. L'allenatore Rino Gattuso ha dichiarato: "Santi Gimenez? Chi vuole venire qui deve venire. Non sono abituato a convincere i giocatori... Nel calcio non si può promettere niente. Se qualcuno vuole venire, allora deve farlo e dare il massimo, che è quello di cui abbiamo bisogno quest'anno. Altrimenti è inutile".

GIMENEZ-PORTO: IL MILAN APRE ALLA CESSIONE IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

Il Porto sta trattando la cessione alla Roma di Rodrigo Mora, la cui partenza potrebbe sbloccare l'affare Gimenez con il Milan che nelle ultime ore ha cambiato un po' la sua posizione: se fino a pochi giorni fa, il club di via Aldo Rossi pretendeva l'addio a titolo definitivo o al massimo in prestito con obblgo di riscatto, ora i rossoneri avrebbero aperto anche alla cessione in prestito con diritto di riscatto. I portoghesi spingono per quest'ultima formula anche perchè avrebbero alcuni dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore che l'anno scorso è stato fuori a lungo per un infortunio alla caviglia e al Mondiale si è fatto male nuovamente. Per questo l'opzione più sicura per il Porto sarebbe prendere Gimenez in prestito con diritto di riscatto.