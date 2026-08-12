Calciomercato Dalla Turchia, il Trabzonspor su Yunus Musah: ecco quanto lo valuta il Milan

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Il Trabzonspor è interessato a Yunus Musah secondo quanto riferiscono i media turchi

Tra i tantissimi giocatori in bilico all'interno della rosa del Milan, c'è anche il centrocampista Yunus Musah. L'americano l'anno scorso ha giocato in prestito all'Atalanta anche se non ha trovato molto spazio, trascorrendo in panchina la maggior parte del tempo e non venendo di conseguenza riscattato dal club bergamasco. Alla ripresa, come molti altri compagni, ha incassato la volontà di Amorim di valutare tutti i suoi calciatori da vicino e ha provato a mettersi in mostra.

IL TRABZONSPOR SU MUSAH: IL MILAN QUANTO CHIEDE?

Secondo quanto viene riferito dalla Turchia, Yunus Musah sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor che si sta prodigando con un mercato molto importante nel corso di queste settimane. Il Milan chiede per l'americano tra i 15 e i 20 milioni. Allo stesso tempo potrebbe anche non partire dal momento che ad Amorim non dispiace, anche per la sua duttilità. Negli scorsi giorni si riportava che il suo destino potesse essere legato a quello di Samuele Ricci: o parte l'uno o parte l'altro.