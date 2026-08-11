Dalla Turchia rivelano: Trazbonspor interessato a Musah
MilanNews.it
Dalla Turchia riportano un interessamento del Trazbonspor per Musah.
I colleghi dalla Turchia riportano un interesse concreto da parte del Trazbonspor per Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002 è stato individuato dal tecnico dei turchi Fekke come ottimo innesto da poter impiegare in diverse posizioni del campo.
La valutazione per lo statunitense dovrebbe essere di 15/20 milioni di euro, visto anche la durata del suo contratto che scade nel giugno del 2028. Ad avere l'ultima parola sarà come sempre il tecnico Ruben Amorim che, in base alla sua valutazione, deciderà se liberarsi del giocatore o no.
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