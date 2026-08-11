Pellegatti sul mercato: “Nomi? Non ce ne sono, è tutto nebuloso. Non credo spendano soldi”
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Pellegatti commenta il mercato del Milan.
Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, parla del mercato del Milan e dei nomi di eventuali rinforzi che al momento non sono ancora individuati. Queste le sue parole.
"Quindi voi volete dei nomi? Non esistono. I nomi non esistono perché non è ancora chiaro se mettono dei soldi, cosa che io, scusate, dubito, oppure vanno a prendere delle opportunità, oppure aspettano di cedere. Ma il tempo intanto passa. Tutto è assolutamente ancora nebuloso, poco chiaro. Adesso aspettiamo questa riunione, la riunione intorno al 13 di agosto a meno di 2 settimane e mezzo dalla chiusura del mercato. Intanto c'è una partita da giocare, c'è l'amichevole con il Manchester per capire a che punto sia arrivato il Milan di Amorim".
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