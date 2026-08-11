Nelle prossime ore contatti con l'entourage di Tomori per fare il punto sulla cessione

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Fikayo Tomori non rientra più nei piani del Milan: previsto nelle prossime ore un incontro con il suo entourage per fare il punto sulla sua cessione

La lista dei giocatori del Milan con la valigia in mano è molto lunga, infatti bisognerà capire se il club in tre settimane riuscirà a sistemare tutti i giocatori che avrebbe intenzione di lasciare andare. Ve ne sono alcuni che, però, rappresentano cessioni più prioritarie di altre: per il ritorno economico, per una questione contrattuale e anche per poter lasciare libero il campo a eventuali nuovi innesti. A questi tre parametri risponde perfettamente il profilo di Fikayo Tomori, in vendita.

MILAN, INCONTRO CON ENTOURAGE DI TOMORI NELLE PROSSIME ORE

Fikayo Tomori non rientra nel progetto tecnico di Ruben Amorim, inoltre ha un contratto in scadenza nel 2027 e per questo motivo l'estate attuale è l'unico momento per venderlo approfittando di qualche risorsa economica in più. Una sua cessione, poi, permetterebbe al Milan di tornare sul mercato dei difensori e fare un altro acquisto. Per questa ragione, come riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Milan e l'entourage di Tomori per capire come muoversi e fare il punto sulla cessione.