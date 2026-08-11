Gimenez, apertura totale del giocatore al Porto: quanto chiede il Milan

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Santiago Gimenez ha dato la sua disponibilità piena al trasferimento al Porto: il Milan non vuole fare minusvalenza

Nonostante l'anno scorso terminato con un solo gol in Coppa Italia e trascorso per la maggior parte ai box per l'infortunio, nonostante un Mondlale da panchinaro che non lo ha messo in vetrina, nonostante abbia terminato la rassenga iridata con un infortunio da cui sta recuperando in questi giorni, Santiago Gimenez ha comunque estimatori. Su tutti c'è il Porto che è tornato alla carica dopo aver avuto un primo abboccamento con il giocatore durante i Mondiali. Il club portoghese e il Milan sono in trattativa, lo stesso i Dragoes e l'entourage del numero 9.

MILAN: GIMENEZ APRE TOTALMENTE AL PORTO

Già si è detto di come il Porto e Gimenez siano a uno stadio avanzato della trattativa: ma è soprattutto l'intesa tra i portoghesi e il Milan che farà la differenza. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Gimenez ha già aperto totalmente alla possibilità del Porto, mentre è più difficile l'accordo tra i club: il Milan non fare minusvalenza e dunque chiederà tra i 22 e i 25 milioni di euro. Sulla formula dal Portogallo spingono per il diritto di riscatto, mentre il club rossonero vorrebbe un guadagno se non immediato, almeno sicuro.