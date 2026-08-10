Milan, anche Ricci in uscita? Sarri ne è un grande estimatore
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I giocatori messi alla porta non finiscono qui: dopo un solo anno in rossonero anche Samuele Ricci può lasciare il Milan
Il mercato in uscita del Milan sembra aver avuto un improvviso boost negli ultimo giorni. Sì, perchè vi abbiamo parlato di Athekame in prestito al Lione e di Youssouf Fofana sul mercato, con squadre inglesi e spagnole che sono sul calciatore francese. Ma i giocatori messi alla porta non finiscono qui: dopo un solo anno in rossonero anche Samuele Ricci può lasciare il Milan.
RICCI IN USCITA
Sul centrocampista ex Torino, arrivato un anno fa per circa 20 milioni di euro c'è l'Atalanta. Sarri che vedrebbe di buon occhio l'arrivo del centrocampista rossonero: anche qui al momento non ci sono stati movimenti concreti da parte della dirigenza della Dea, che al momento monitora altri profili. Da capire se Sarri riuscirà ad essere convincente con i suoi direttori.
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