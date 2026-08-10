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MN - Filippo Terracciano in uscita, Monza e Udinese chiedono info

MN - Filippo Terracciano in uscita, Monza e Udinese chiedono infoMilanNews.it
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Ieri alle 18:40Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonio Vitiello
Monza e Udinese chiedono info su Terracciano, Sarri vorrebbe Ricci all'Atalanta

Il mercato del Milan in uscita inizia a muoversi, seppur siamo ancora in un momento di sondaggi, interessamenti e richieste di informazioni. La redazione di MilanNews.it apprende che Udinese e Monza hanno chiesto informazioni per Filippo Terracciano. Il difensore ex Verona, reduce da una stagione in prestito alla Cremonese, può sicuramente lasciare il Milan. Da capire se arriveranno richieste a titolo definitivo oppure bisognerà ancora lasciarlo partire in prestito.

Su Samuele Ricci invece c'è l'Atalanta, con Sarri che vedrebbe di buon occhio l'arrivo del centrocampista rossonero: anche qui al momento non ci sono stati movimenti concreti da parte della dirigenza della Dea.