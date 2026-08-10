Calciomercato MN - Contatti Milan e Torino per il prestito di Cissé: si sta decidendo se inserire o meno il diritto di riscatto

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Milan e Torino stanno parlando del possibile sbarco in prestito in granata di Alphadjo Cissé. Le parti stanno decidendo se inserire o meno il diritto di riscatto

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan nei prossimi giorni c'è anche Alphadjo Cissé, il quale è finito nel mirino del Torino che è fortemente interessato al giovane trequartista. Il dialogo che i due club sono in corso e durante questi contatti le parti stanno valutando se inserire o meno nell'affare il diritto di riscatto o se chiudere la trattativa con un semplice prestito secco.

Cissé è stato acquistato dal Milan lo scorso gennaio dal Catanzaro, dove è rimasto a giocare poi in prestito fino al termine della stagione. Peccato che il giovane trequartista si è infortunato gravemente ed è rimasto fuori per alcuni mesi. Il rientro in campo è avvenuto nel derby di Milano he si è giocato a Perth qualche giorno fa.

di Antonio Vitiello