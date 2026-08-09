Futuro Gimenez, la trattativa con il Porto coinvolgerebbe anche la Roma: il punto

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La trattativa con la Roma per Mora potrebbe risultare fondamentale anche per il futuro del messicano rossonero, attualmente in forza al Milan

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita.

Fofana, Ricci e per ultimi Gimenez e Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim. Come riportato da Sky Sport però, il Porto spinge per Gimenez ma la trattativa con la Roma per Rodrigo Mora potrebbe risultare fondamentale anche per il futuro del messicano rossonero.

Infatti, qualora l’operazione si dovesse definire, il Porto sbloccherebbe il mercato in entrata e, per il ruolo di centravanti andrebbe su Santiago Gimenez del Milan. C’è già l’accordo con il giocatore e il club portoghese sta trattando con il Milan per instaurare un’operazione con una importante percentuale ai rossoneri per rientrare dell’investimento.