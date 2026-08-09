Mercato Milan, il Torino ha chiesto informazioni per Alphadjo Cissè

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Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i granata avrebbero chiesto informazioni per il gioellino rossonero Alphadjo Cissè

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita.

Fofana, Ricci e per ultimo Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim. In tutto questo la partita contro il Torino, in programma il 23 agosto si avvicina. E secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i granata avrebbero chiesto informazioni per il gioellino rossonero Alphadjo Cissè. Vedremo se questa situazione nelle prossime ore potrà, o meno prendere più forza.