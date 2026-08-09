MN - Contatti bloccati tra Milan e Porto per Santiago Gimenez

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Contatti bloccati tra Milan e Porto per Santi Gimenez.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i contatti tra il Milan e il Porto di Farioli al momento non stanno procedendo. La difficoltà è sulla parte economica, specie sull'ingaggio, cosa che sta bloccando i discorsi e di conseguenza la trattativa.

Il messicano rimane in uscita ma al momento non c'è un'offerta concreta sul tavolo di modo che il Milan possa discuterla e trattarla. Ricordiamo che il numero 7 rossonero viene da una stagione molto complicata: 18 partite stagionali, 16 in Serie A con 0 gol e 2 in Coppa Italia, competizione dove è arrivato il suo unico gol stagionale.