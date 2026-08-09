Athekame al Lione, Moretto: "Scelta presa da Amorim condivisa anche dal club"
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Il terzino svizzero sarà presto un nuovo giocatore del Lione. Un rinforzo che arriva in prestito secco, con Amorim promotore della scelta
Fabrizio Romano e Matteo Romano sono intervenuti poco fa sul loro canale Youtube. Questo quanto riportato in merito al calciomercato rossonero.
Zachary Athekame vola in Francia
"E' fatta per il prestito secco di Athekame al Lione, dopo solo una stagione di Milan il terzino svizzero vola in Francia. Quando è stato chiamato in causa ha dimostrato di saperci stare in rossonero, ha segnato anche dei gol importanti ma andrà in prestito secco al Lione, una scelta di Amorim e della società. Ci sono diversi giocatori in uscita come Ricci e Fofana, sono scelte che verranno prese da Amorim insieme al club".
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