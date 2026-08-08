Moretto: “I soldi dell’Aston Villa per Ruggeri erano quelli per Estupinian. Il Milan deve cedere per comprare”

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Moretto sul mercato del Milan

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato della situazione legata al mercato in uscita del Milan. Queste le sue parole.

"In questo momento il Milan necessita di uscite. L'Aston Villa che va su Ruggeri perché Amorim comunque voleva valutare Estupinian. I soldi che di fatto l'Aston Villa avrebbe messo per Estupinan erano gli stessi che sta mettendo per Ruggeri. Quindi diciamo che a livello economico le parti erano anche molto molto vicine. Il trasferimento è stato bloccato per altri motivi, anche perché Estupinian conosce molto bene Emery, hanno già lavorato insieme, quindi era lui il primo obiettivo, però è solo un preambolo per dirti che sì Estupinian, ma anche Fofana, ma anche Ricci, sono i nomi che abbiamo fatto in mattinata. Quindi il Milan ha bisogno di far uscire qualcuno per poi far entrare qualcun altro".