Milan, tre nomi per il dopo-Leao. Sullo sfondo resta il ritorno di Brahim Diaz

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Il Galatasaray insiste per arrivare a Rafael Leao. Milan al lavoro per trovare l'eventuale sostituto dell'attaccante portoghese

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Rafael Leao, su cui è sempre in forte pressing il Galatasaray, il Milan ha tre nomi per sostituirlo: Dario Osorio del Midtjylland, il quale ha una valutazione di 15-20 milioni di euro, Matias Soulé, per il quale la Roma chiede 30-35 milioni, mentre il Diavolo lo valuta 25-30 milioni, ed Ethan Nwaneri, giovane talento dell'Arsenal che costa 35-40 milioni e che i rossoneri sono disposti a prendere solo a titolo definitivo.

Sullo sfondo c'è poi anche un'altra pista per la trequarti del Milan, vale a dire quella che porta al ritorno a Milanello di Brahim Diaz, il quale non ha garanzie di giocare da titolare nel nuovo Real Madrid d José Mourinho.