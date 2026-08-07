I primi "bocciati" Da Amorim? A Milano rientrano Kostic, Ossola, Borsani e Guarnier

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E' un estate di lavoro in corso per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Una squadra in piena fase di costruzione, quasi come un cantiere aperto. Come raccontiamo ormai ogni giorno, il mercato in entrata del Milan è bloccato da alcune situazione (e possibili cessioni) non ancora sbloccate. Infatti, finora i nuovi acquisti sono stati Cissè, Gonçalo Ramos, Mario Gila e Diawara. Nel recente derby contro l'Inter, parlando più di calcio si sono anche viste cose interessanti. Un maggior pressing, una costruzuone mirata e una fase di non possesso ragionata, seppur ancor ricca di incertezze.

Errori e prime bocciature che quindi arrivano anche in alcuni protagonisti mancati. Come abbiamo raccontato ieri, Mario Gila, attualmente infortunato, da Perth è tornato direttamente a Milano senza viaggiare a Giacarta con la squadra. La Gazzetta dello Sport riporta che il problema alla coscia, rimediato contro il Celtic il 25 luglio, non è ancora superato e quindi non sarebbe sceso in campo sabato 8 contro il Celtic. La versione online della rosea riporta che il difensore spagnolo è atteso al rientro in gruppo per la prossima settimana: se fosse così allora sarà stato fuori più di due settimane, con il Milan che precedentemente aveva comunicato che gli esami non avevano rilevato nessuna lesione.

TORNANO A MILANO ANCHE ALTRI

Con Gila sono tornati in Italia, per scelta tecnica, Guarnier, Borsani, Kostić e Ossola. Queste quindi le prime bocciature, se vogliamo usare un termine scolastico, da parte di mister Ruben Amorim. Il tempo sarà prezioso per questi ragazzi, ancora giovani e pieni di energie per poter migliorare e chissà, in un futuro prossimo convincere definitvamente il tecnico portoghese.