Primo Piano Jashari a Sky Sport: "Voglio mostrare il mio valore e posso giocare insieme a Modric, Amorim ha portato un'energia e mentalità diversa"

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Ai microfoni di Sky Sport, Ardon Jashari è intervenuto poco fa direttamente dal ritiro del Milan a Giacarta. Queste le sue parole integrali:

Una nuova energia

"Si respira aria nuova con mister Amorim, una nuova energia anche se per ora non ho avuto ancora il tempo di adattarmi al suo calcio. Mi piace però, è un'idea di gioco che si adatta anche a quello che ho fatto in passato visto che in Belgio ho già giocato in un centrocampo a due. Quello che vuole il mister è un gioco dominante e di intensità, mi piace giocare così perchè dobbiamo dominare le partite per vincere, siamo il Milan e abbiamo le capacità per farlo."

Su Allegri

"Ho grande rispetto per il mister, che in Italia ha vinto tantissimo. Credo che ognuno abbia le proprie idee e il proprio modo di esprimere il calcio, va bene così".

La prima stagione

"Non è andata come speravo, mi sono fatto male e ho giocato poco, questo non era secondo i miei piani. Per fare bene ho bisogno di continuità e fiducia, voglio fare vedere ciò che sono in grado di fare".

Il rapporto con Modric

"Già contro l'Inter ho avuto buone sensazioni con lui, spero di giocare tanto insieme a Luka visto che l'anno scorso non è stato possibile. Lui vuole vincere sempre, è nel suo DNA e questo lo trasmette ogni giorno anche a noi. Non è normale avere la sua età e avere quella mentalità, quella voglia di andare sempre al massimo. E' un esempio per tutti noi e lo dimostra ogni giorno".

Una nuova mentalità

"La mentalità sarà la vera forza di questo gruppo, fin da quando scenderemo in campo nei primi minuti. E' il club stesso che vuole vincere sempre e faremo di tutto per portare a termine i nostri obiettivi. Non posso dire che vinceremo subito lo scudetto, prima dovremo costruire questa nuova mentalità, giocando a calcio e farlo divertendoci tutti insieme. Se riusciremo a unire queste cose allora potremo fare davvero bene".

La Champions

"Ci dispiace non giocare questa competizione, era il nostro obiettivo nella passata stagione. Quest'anno avremo l'Europa League e sarà importante comunque, anche perchè ci aspettano grandi squadre e partite difficili. Dovremo farci trovare pronti perchè vogliamo provare a vincere anche in Europa".