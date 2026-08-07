Il Napoli si fionda su un ex obiettivo del Milan? Gli azzurri trattano Gabriel Jesus

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Come riportato da Globo e successivamente da Sky Sport, il Napoli starebbe parlando con l'entourage di Gabriel Jesus, oggi all'Arsenal

Come riportato questa sera da Sky Sport, il Napoli potrebbe entrare in corsa per un attaccante in passato cercato anche dal Milan. Si tratta di Gabriel Jesus. Il club sta parlando con il suo entourage. Il giocatore è sempre piaciuto ad Allegri, fin dai tempi del Milan nella passata stagione e potrebbe quindi essere una soluzione in caso di uscite di Lucca e Lukaku. Confermata l'indiscrezione di "Globo", giornale brasiliano che in queste ultime ore aveva anticipato la notizia.