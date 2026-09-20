Lecce, Danilo Veiga: "Dobbiamo provare a rubare punti oggi"
Il terzino del Lecce parla a DAZN prima della sfida contro il Milan a San Siro
Danilo Veiga, terzino del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro contro il Milan. Queste le sue parole.
Due assist quest’anno, Di Francesco però dice che devi fare anche il difensore…
“Ogni giorno è un giorno per imparare di più. Voglio diventare un difensore forte, ho iniziato bene la stagione ma devo migliorare questi piccoli aspetti. Sei punti in quattro gare è un buon inizio, dobbiamo fare una buona gara e cercare di rubare qualche punto”.
L’anno scorso nella gara di San Siro c’era Pierotti che si abbassava per aiutarti. Farete la stessa cosa oggi?
“Questo non posso dirtelo adesso (ride, ndr)”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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