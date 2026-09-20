Lecce, Di Francesco: "Abbiamo lavorato sui piazzati. Tiago Gabriel non convocato per un problema al collo"
Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan di Amorim. Queste le sue parole:
Stasera giochi con una difesa a 4. Sarà fondamentale il lavoro di Pierotti per fare una linea a 5?
“Quando abbiamo giocato con la Roma era una situazione totalmente diversa, non avevamo ancora completato la squadra. Abbiamo provato a togliere le ampiezze alla Roma in quella situazione e non ci siamo riusciti”.
Sui calci piazzati, finora arma interessante del Lecce:
“Ci abbiamo lavorato, nulla arriva per caso. I piazzati possono determinare in un certo modo. Quello che mi è piaciuto di più la settimana scorsa è l’impatto che abbiamo avuto sulla gara, a differenza delle precedenti due partite”.
Perché Tiago Gabriel non è convocato?
“Ha avuto questo problemino al collo nel finale dell’allenamento di ieri. Pensavamo di poterlo recuperare ma non ci siamo riusciti”.
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