Lecce, Di Francesco: "Abbiamo lavorato sui piazzati. Tiago Gabriel non convocato per un problema al collo"

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Di Francesco parla a DAZN prima di Milan-Lecce

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan di Amorim. Queste le sue parole:

Stasera giochi con una difesa a 4. Sarà fondamentale il lavoro di Pierotti per fare una linea a 5?

“Quando abbiamo giocato con la Roma era una situazione totalmente diversa, non avevamo ancora completato la squadra. Abbiamo provato a togliere le ampiezze alla Roma in quella situazione e non ci siamo riusciti”.

Sui calci piazzati, finora arma interessante del Lecce:

“Ci abbiamo lavorato, nulla arriva per caso. I piazzati possono determinare in un certo modo. Quello che mi è piaciuto di più la settimana scorsa è l’impatto che abbiamo avuto sulla gara, a differenza delle precedenti due partite”.

Perché Tiago Gabriel non è convocato?

“Ha avuto questo problemino al collo nel finale dell’allenamento di ieri. Pensavamo di poterlo recuperare ma non ci siamo riusciti”.