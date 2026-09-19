Lecce, Antonino Gallo ha rinnovato fino al 30 giugno 2029
Il Lecce, prossimo avversario in campionato del Milan, ha annunciato sul suo sito il rinnovo di contratto di Antonino Gallo fino al 2029
Il Lecce, prossimo avversario in campionato del Milan (domani alle 20.45 a San Siro), ha annunciato sul suo sito il rinnovo di contratto di Antonino Gallo, terzino sinistro classe 2000 che ha firmato fino al 2029. Ecco il comunicato ufficiale del club pugliese: "L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Antonino Gallo, in scadenza il 30 giugno 2027, fino al termine della stagione sportiva 2028/29". In questa stagione, Gallo ha collezionato fino quattro presenze tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 315' in campo.
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