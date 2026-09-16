Benfica a San Siro: la probabile formazione, Pavlidis può partire dalla panchina

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Il Benfica sfida il Milan a San Siro questa sera alle ore 21 per la prima gara della League Phase di Europa League: la probabile formazione

Questa sera alle ore 21 il Milan debutterà nella League Phase di Europa League contro il Benfica. Una sfida classica del calcio europeo che però non si gioca a livello ufficiale da 19 anni. La formazione di Marco Silva, anche lui allenatore di Premier come Ruben Amorim fino all'anno scorso, si presenta in grande forma grazie alle 5 vittorie e 1 pareggio delle prime sei partite di campionato. Allo stesso tempo nel prossimo fine settimana sarà impegnato nel big match contro la capolista Porto e questo potrebbe influenzare il tecnico delle Aquile.

BENFICA, LA PROBABILE FORMAZIONE: PAVLIDIS PARTE DALLA PANCHINA?

Marco Silva ha assicurato che non penserà al Porto ma è inevitabile, visto anche che il Benfica ha nelle gambe ben 12 partite ufficiali (contro le 4 del Milan), che le scelte saranno condizionate dall'imminente supersfida di campionato. Per questo il bomber Pavlidis, autore di 14 gol in 11 gare fin qui e miglior giocatore d'agosto del campionato, potrebbe cominciare dalla panchina. Di seguito la probabile formazione del Benfica.

BENFICA (4-2-3-1):

Trubin

Banjaqui, Circati, Lenglet, Dahl

Palhinha, Aursnes

Lukebakio, Sudakov, Schjelderup

Duran

All. Marco Silva

A disp.: Soares, Ferreira, Araujo, El Karouani, Bah, Barrenechea, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Pavlidis