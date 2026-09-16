Benfica a San Siro: la probabile formazione, Pavlidis può partire dalla panchina
Questa sera alle ore 21 il Milan debutterà nella League Phase di Europa League contro il Benfica. Una sfida classica del calcio europeo che però non si gioca a livello ufficiale da 19 anni. La formazione di Marco Silva, anche lui allenatore di Premier come Ruben Amorim fino all'anno scorso, si presenta in grande forma grazie alle 5 vittorie e 1 pareggio delle prime sei partite di campionato. Allo stesso tempo nel prossimo fine settimana sarà impegnato nel big match contro la capolista Porto e questo potrebbe influenzare il tecnico delle Aquile.
BENFICA, LA PROBABILE FORMAZIONE: PAVLIDIS PARTE DALLA PANCHINA?
Marco Silva ha assicurato che non penserà al Porto ma è inevitabile, visto anche che il Benfica ha nelle gambe ben 12 partite ufficiali (contro le 4 del Milan), che le scelte saranno condizionate dall'imminente supersfida di campionato. Per questo il bomber Pavlidis, autore di 14 gol in 11 gare fin qui e miglior giocatore d'agosto del campionato, potrebbe cominciare dalla panchina. Di seguito la probabile formazione del Benfica.
BENFICA (4-2-3-1):
Trubin
Banjaqui, Circati, Lenglet, Dahl
Palhinha, Aursnes
Lukebakio, Sudakov, Schjelderup
Duran
All. Marco Silva
A disp.: Soares, Ferreira, Araujo, El Karouani, Bah, Barrenechea, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Pavlidis
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