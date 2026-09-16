Marco Silva onesto: “Siamo lontani dal nostro ideale, abbiamo ancora tantissimo da migliorare”

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Marco Silva, allenatore del Benfica, ha parlato così dei suoi avversari, il Milan, nella conferenza stampa pre-partita.

Alla vigilia della prima partita del cammino europeo di Milan e Benfica, in programma domani sera a San Siro alle ore 21:00, l'allenatore dei portoghesi, nella consueta conferenza stampa pre-partita, ha risposto così alla domanda sul Milan. Queste le sue parole.

Come arrivate a questa sfida?

"Continuo a dire che siamo ancora lontani dal nostro ideale e voglio convincere di questo anche i nostri giocatori. È un buon inizio, il che non significa che non siamo soddisfatti di ciò che stiamo facendo e dell'evoluzione della squadra: mentirei se dicessi il contrario. Stiamo crescendo e siamo soddisfatti. Basta guardare cos'sono state le nostre prime partite, ma più in generale quella che è stata l'evoluzione complessiva. È chiaro che la squadra sta migliorando e sta creando l'identità con cui vogliamo veder giocare il Benfica: da questo punto di vista siamo migliorati. Sono contento del comportamento dei giocatori, della loro crescita e dell'atteggiamento con cui si presentano ogni giorno agli allenamenti per migliorare, cosa che si sta riflettendo anche in partita. Tuttavia, continuo a ripeterlo perché solo così ha senso per me: abbiamo ancora tantissimo da migliorare, sia individualmente che collettivamente. Se miglioriamo ogni giorno anche solo di un poco, nel giro di settimane e mesi questa evoluzione diventerà evidente per noi, ed è esattamente ciò che vogliamo.