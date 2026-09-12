Il Milan ritrova Gattuso: tutti i numeri di Rino con la maglia del Milan

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Questa sera, Rino Gattuso sarà un "nemico" Da battere per Amorim e i suoi ragazzi, desiderosi di fare punti a Roma contro la Lazio

Un grande amico oggi avversario leale. Il Milan ritrova così Rino Gattuso, storico centrocampista della storia recente rossonera. Se da allenatore, l'ex numero 8 non ha lasciato un grande ricordo con il Milan, la sua storia con il Diavolo come giocatore è leggenda, e lo sarà per sempre. Stasera però, Gattuso sarà un "nemico" Da battere per Amorim e i suoi ragazzi, desiderosi di fare punti contro una delle squadre, ad oggi più in forma del campionato.

GATTUSO-MILAN: I NUMERI IN ROSSONERO

Gennaro Gattuso ha sia giocato che allenato il Milan, avendo collezionato 335 presenze in Serie A da giocatore tra il 1999 e il 2012 (più di ogni altro rossonero nel periodo) e guidato da allenatore la squadra in 62 partite di campionato tra il 2017 e il 2019, vincendone esattamente la metà (31V, 19N, 12P).

LE PAROLE DI AMORIM SU MISTER GATTUSO

"La prima cosa su domani è che la Lazio è una squadra che ha tanta velocità, ha grande identità. Frattesi è stato un gran colpo, gli dà grande aggressività davanti. Ci sono due ali che sono brave col pallone. Hanno un nuovo attaccante. Una squadra che sta bene dopo le tre vittorie. Hanno perso in Coppa Italia e poi hanno iniziato la Serie A in questo modo, il calcio è strano, buffo. Gattuso è una leggenda del Milan: il talento non è tutto. La passione che aveva è un qualcosa che dobbiamo ritrovare nel nostro club. È mancata negli ultimi anni, va messa in campo. Con la passione e l'impegno si possono superare diversi problemi".