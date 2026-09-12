Live MN MN - Verso Lazio-Milan: Chuku e Cisse tornano titolari, Cardinale presente anche all'Olimpico

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Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Gila, De Wnter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabot, Cisse; Ramos.

10.10 - CARDINALE PRESENTE ANCHE STASERA ALLO STADIO

Gerry Cardinale sarà presente questa sera all'Olimpico di Roma per la partita del suo Milan contro la Lazio. Per il patron rossonero si tratterà della quarta presenza allo stadio in questo inizio di stagione dopo aver assistito in tribuna a tutte le altre tre gare giocate finora dal Diavolo contro Torino, Venezia e Juventus. Il numero uno di RedBird non è stato alla vigilia a Milanello, ma sbarcherà direttamente oggi a Roma per stare vicino alla squadra milanista e a Ruben Amorim.

10.02 - CHUKWUEZE E CISSE TORNANO TITOLARI

Samuel Chukwueze e Alphadjo Cisse, dopo aver iniziato dalla panchina domenica scorsa contro la Juventus, torneranno titolari questa sera contro la Lazio del grande ex rossonero Rino Gattuso: il nigeriano prenderà il posto di Diego Moreira sulla fascia destra, mentre il fantasista italiano giocherà alle spalle di Gonçalo Ramos insieme ad Adrien Rabiot. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che sulla trequarti ci sarà poi spazio a partita in corso anche per Christian Pulisic, che finora non ha giocato nemmeno un minuto.

09.45 - MILAN, LE PROBABILI SCELTE DI AMORIM

In vista della partita di questa sera in casa della Lazio, Ruben Amorim non sembra avere grossi dubbi di formazione: in difesa, davanti a Mike Maignan, spazio al trio visto nelle ultime settimane, vale a dire quello composto da Mario Gila, ex della sfida, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo, confermati Luka Modric e Yunus Musah, a destra torna Samuel Chukwueze, mentre a sinistra Pervis Estupinan dovrebbe essere ancora preferito a Davide Bartesaghi. In attacco, infine, ci sarà nuovamente dal primo minuto Gonçalo Ramos, alle sue spalle agiranno Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse.

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Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Milan, partita valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo il pari contro la Juventus e salire in vetta alla classifica da soli almeno per qualche ora. Di fronte, però, si troveranno i biancocelesti del grande ex Rino Gattuso, che hanno raccolto finora nove punti nelle prime tre gare di campionato. Grazie al nostro live testuale, non vi perderete nemmeno un aggiornamento dai ritiri delle due squadre. Restate con noi!!!