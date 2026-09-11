Rabiot cambia volto al Milan: più vicino alla porta e centrale nel progetto di Amorim

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Amorim ha trovato in Adrien Rabiot l'uomo perfetto per il suo 3-4-2-1

Adrien Rabiot è sempre più al centro del Milan di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ha scelto di avanzarne il raggio d'azione, portandolo stabilmente sulla trequarti per sfruttarne inserimenti, fisicità e capacità di accompagnare l'azione. Una soluzione che sta dando nuove possibilità alla manovra rossonera e che potrebbe diventare uno dei tratti distintivi di questa nuova gestione. Contro la Lazio, dunque, il francese sarà ancora uno degli uomini chiamati a trascinare il Diavolo (momentaneamente) in vetta alla classifica di Serie A.

RABIOT PIÙ AVANTI PER DARE PESO E GOL SULLA TREQUARTI

Il primo segnale è arrivato già contro il Torino alla prima giornata, con Rabiot capce di trovare il gol e confermare quanto possa diventare pericoloso partendo qualche metro più avanti. Amorim gli sta chiedendo di occupare gli spazi alle spalle di Gonçalo Ramos e di accompagnare le accelerazioni di Alphadjo Cisse, trasformandolo in un vero raccordo tra centrocampo e attacco.

Questa scelta fa sì che il Milan aggiunga esperienza e forza negli ultimi metri, oltre che una presenza importante dentro l'area di rigore senza rinunciare però all'equilibrio. Rabiot ha accettato il nuovo compito con grande disponibilità, diventando rapidamente uno dei leader tecnico del nuovo corso rossonero.

CON PULISIC IN RECUPERO, AMORIM COSTRUISCE UN MILAN VERSATILE

Il recupero progressivo di Christian Pulisic aumenterà presto le alternative sulla trequarti, ma nel frattempo Amorim ha trovato in Rabiot una soluzione valida ed affidabile, oltre che funzionale, per il suo 3-4-2-1. L'obiettivo è costruire un Milan capace di cambiare volto senza perdere identità, aggressivo e pronto ad attaccare anche contro avversari di livello.

La sfida contro la Lazio rappresenta quindi un altro banco di prova importante. Rabiot, intanto, sembra perfettamente centrato dentro il nuovo ingranaggio dopo tutte le chiacchiere di quest'estate: da punto fermo con Allegri a uomo chiave per Amorim, ma con un ruolo ancora più offensivo.