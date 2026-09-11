Bucchioni stoppa le critiche: "Facciamo crescere il Milan dal punto di vista del gioco"

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Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul nuovo Milan di Ruben Amorim e l'adattamento di Goncalo Ramos.

Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul nuovo Milan di Ruben Amorim e l'adattamento di Goncalo Ramos: "Qui siamo in presenza di un progetto calcistico, un'idea di calcio tutta nuova che ha portato Amorim. Questo centravanti, Goncalo Ramos, è stato pagato un'enormità, cioè 70 milioni, però deve fare un lavoro diverso da quello del classico centravanti d'area che sta lì davanti e trasforma. Mi dicono che non è mai dove dovrebbe essere, perché queste rotazioni e questo calcio di movimento aggressivo lo prevedono, ma poi i limiti si sono visti sotto porta e in alcune azioni. Facciamo crescere il Milan dal punto di vista del gioco che vuole il suo nuovo allenatore. Invece di giocare pensando a cosa fare, gli automatismi cresceranno nelle prossime settimane? Penso di sì. Quando aumenteranno, probabilmente anche Goncalo Ramos dovrà pensare meno, sarà più incisivo, entrerà nel meccanismo e potrà essere utile. Io la penso così, quindi facciamoli lavorare ancora un po'.

Camarda è una risorsa. In questo momento di costruzione di una squadra fa fatica un giocatore esperto come Goncalo Ramos, figuriamoci Camarda: me lo tengo lì, perché penso possa fare ancora più fatica a inserirsi in questo nuovo calcio di movimento e di rotazioni. È un momento di passaggio e ci vuole un po' di pazienza. Lo so che la pazienza nel calcio non è ammessa, però in questo caso al Milan serve".