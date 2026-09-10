Turci: "La cosa difficile del Milan è capire quali siano i punti fermi di questa squadra"

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Tommaso Turci, giornalista di Dazn, si è così espresso a 'Tutti in the box' su Youtube sul nuovo Milan in costruzione di Ruben Amorim.

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, si è così espresso a 'Tutti in the box' su Youtube sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "Per quanto riguarda Rabiot: il trequartista non è il suo ruolo, però è entrato a Torino in quella posizione, ha cambiato la partita facendo assist e gol, ed è entrato anche contro il Venezia cambiando l'inerzia. Saelemaekers è entrato contro il Venezia e ha fatto molto bene nei mezzi spazi. Quindi oggi, secondo me, la cosa difficile è capire quali siano i punti fermi di questa squadra. Secondo me, però, è arrivato il momento di definirle.

Quindi, secondo me, la difesa è impostata bene, così come fa lui. Quelli sono i titolari, pur considerando che Gabbia è lì a contendersi il posto con De Winter. L'allenatore ha bisogno di difensori e per me il suo difensore ideale deve essere forte, aggressivo sull'uomo, veloce e bravo nei duelli. È chiaro quindi che Gabbia paga un po' dazio da questo punto di vista: era più un difensore adatto ad Allegri, mettiamola così. Comunque il suo l'ha sempre fatto, sfoderando anche la miglior prestazione della stagione.

Sulla corsia Saelemaekers metto titolare, perché secondo me nel suo ruolo, svolgendo le due fasi, sale sicuramente di colpi. E poi a me piace molto Bartesaghi, soprattutto quando si gioca uomo su uomo come contro il Venezia; anche se non ha fatto una gran partita, mi piace molto. In mezzo ci metto Rabiot e Modric, mentre sulla trequarti è chiaro che c'è Pulisic: sta tornando ed è un titolarissimo intoccabile. Hai diverse alternative, ma per come sta il ragazzo in questo inizio di stagione Cisse va fatto giocare. Cisse sicuramente va schierato, perché è stato quello che ha spaccato tutte le partite, ad eccezione di quella contro il Venezia in cui ha comunque fatto il suo. Davanti c'è Goncalo Ramos. Per me l'interrogativo riguarda più le alternative di questa squadra che gli 11 titolari".