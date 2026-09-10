Pasotto: "I tifosi che si chiedono come mai, dopo tre partite di campionato, Pulisic non abbia ancora messo piede in campo"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla condizione di Christian Pulisic, attaccante del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla condizione di Christian Pulisic, attaccante del Milan: "C'è una motiivazione di carattere fisico. Quello che spiega Amorim è ovviamente reale, l'americano arriva da un'estate fisicamente tormentata, appesantita dalla microfrattura alla tibia rimediata al Mondiale (era luglio) che l'ha costretto a saltare una parte cospicua della preparazione. Il primo giorno di lavoro assieme ai compagni infatti è stato un paio di giorni prima della trasferta di Torino contro i granata, alla prima di campionato. Dopo di che, nel tecnico e nel suo staff è prevalsa la prudenza, sia perché Christian è ritenuto elemento troppo prezioso per rischiare di perderlo più a lungo, sia perché la sua storia medica racconta una certa cagionevolezza.

Negli ultimi dodici mesi, tra nazionale e club, c'è stato più di un problema. Prima una distorsione alla caviglia, poi una lesione al bicipite femorale, quindi la borsite e infine un problema al gluteo. Una dietro l'altra, con conseguenze sotto gli occhi di tutti: ultimo gol in rossonero a fine dicembre, poi casella immacolata nel 2026. Adesso, una nuova stagione che inizia dalla panchina, osservando i compagni giocare e i tifosi che si chiedono come mai, dopo tre partite di campionato, non abbia ancora messo piede in campo".