Verso Milan-Benfica: divieto vendta alcolici in alcune zone della città
MilanNews.it
Il prefetto di Milano ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune zone della città nel giorno di Milan-Benfica
Secondo quanto riferisce milanotoday.it, in vista di Milan-Benifca, partita valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League in programma mercoledì 16 settembre a San Siro, il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune zone di Milano: dalle 8 alle 24 in zona centro, Darsena, Navigli, Sempione e corso Como e dalle 12 alle 24 nei dintorni dello stadio.
A questo si aggiunge poi un altro divieto, vale a dire quello di "vendita per asporto in contenitori di vetro o lattine, sia in forma fissa che ambulante, mentre sarà consentito, come sempre, il consumo con servizio al tavolo".
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