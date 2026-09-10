Verso Milan-Benfica: divieto vendta alcolici in alcune zone della città

Verso Milan-Benfica: divieto vendta alcolici in alcune zone della cittàMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00News
di Enrico Ferrazzi
Il prefetto di Milano ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune zone della città nel giorno di Milan-Benfica

Secondo quanto riferisce milanotoday.it, in vista di Milan-Benifca, partita valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League in programma mercoledì 16 settembre a San Siro, il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune zone di Milano: dalle 8 alle 24 in zona centro, Darsena, Navigli, Sempione e corso Como e dalle 12 alle 24 nei dintorni dello stadio.

A questo si aggiunge poi un altro divieto, vale a dire quello di "vendita per asporto in contenitori di vetro o lattine, sia in forma fissa che ambulante, mentre sarà consentito, come sempre, il consumo con servizio al tavolo".