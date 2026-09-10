Musah meglio di Rabiot? Caressa: "Yunus è in grado di fare più legna in mezzo al campo"

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Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, il nuovo Milan di mister Ruben Amorim si prepara alla delicata trasferta di Roma contro la Lazio di mister Gattuso. Una partita difficile in un ambiente storicamente pesante per i rossoneri, con i biancocelesti forti dell'ottimo momento di forma vissuto in queste prime uscite in campionato. Dell'ultima gara del Milan contro la Juve, nel suo canale YouTube, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato della terza giornata di Serie A e, nel farlo, ha analizzato il big match andato in scena domenica sera tra Juventus e Milan:

MUSAH O RABIOT? LE PAROLE DI CARESSA

“Musah, pur commettendo un sacco di errori, ne ha fatti tantissimi in fase di appoggio contro la Juventus, è uno che ti fa legna lì in mezzo al campo, te la fa anche Rabiot, ma Musah te ne fa di più e quindi capisco che per trovare posto a Rabiot magari Amorin possa pensare di tenerlo un po' più avanti, però se lo tieni un po' più avanti non gli fai fare, come dice il mio amico Beppe, non gli fai fare il cavallo, cioè non gli fai fare l'inserimento, non lo fai buttare dentro. Questa cosa la deve un po' aggiustare”.