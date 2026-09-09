Calciomercato Fofana in prestito secco dal Milan al Siviglia: i dettagli del trasferimento

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L'ultimo giorno del mercato estivo, Youssouf Fofana è passato in prestito secco dal Milan al Siviglia. I dettagli del trasferimento del francese

Dopo essere stato messo ai margini dal progetto tecnico di Ruben Amorim, Youssouf Fofana ha trovato una squadra solo all'ultimo giorno di mercato, quando è passato dal Milan al Siviglia in prestito fino a fine stagione: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Youssouf per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione sportiva" recitava il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi che lo scorso 1 settembre ha annunciato la partenza del centrocampista francese.

FOFANA DAL MILAN AL SIVIGLIA: IL FRANCESE SI PRESENTA

Fofana, intervenuto oggi in conferenza stampa, si è presentato così: "L'ambientamento è stato ottimo. Siamo in una grande squadra, con grandi compagni che ci hanno accolto calorosamente. Ci siamo ambientati, abbiamo già giocato qualche minuto e abbiamo la fiducia dello staff. Tutto si è concluso negli ultimi minuti della finestra di mercato, ma quando sono stato contattato dal Siviglia, mi sono convinto subito a diventare un giocatore di questo club. Metto al primo posto chi mi vuole, ho dato la mia parola e in poche ore l'accordo è stato finalizzato. Si è parlato di un mio possibile trasferimento in diverse squadre, ma dopo la situazione con il Lione ho avuto l'opportunità di venire al Siviglia e ne sono molto felice. In quel momento non avrei potuto sognare niente di meglio, è stato perfetto. Mi trovo in una delle migliori zone d'Europa in cui vivere, il presidente è molto disponibile, e non è così in tutti i club. Tutti sono coinvolti nella vita della società. Questo sarà positivo per le nostre prestazioni in campo. Dobbiamo fare di questo stadio una roccaforte, in modo da poter sempre conquistare punti in casa e avere sempre tifosi desiderosi di vedere la loro squadra. Dobbiamo essere competitivi in ​​ogni partita. Posso dare un contributo di qualità fisica; il mio punto di forza è la capacità di adattarmi molto bene ai miei compagni di squadra. Sono un centrocampista ibrido; posso giocare sia più arretrato che più avanzato, ma mi adatto allo stile di gioco di ogni giocatore".

FOFANA DAL MILAN AL SIVIGLIA: I DETTAGLI DEL TRASFERIMENTO

Fabirizio Romano, sul suo canale WhatsApp, ha svelato alcuni dettagli del trasferimento di Fofana dal Milan al Siviglia: "Operazione Youssouf Fofana: la comunicazione del Siviglia sull’affare col Milan in occasione della sua presentazione. Il club spagnolo paga l’8% dello stipendio del centrocampista dal Milan, mentre non c’è pagamento dello stipendio. NON è stato inserito un diritto di riscatto nell’operazione. Fofana, al Siviglia in prestito secco".