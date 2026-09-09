Primo Piano Modric tra presente e futuro: il Real lo aspetta, ma oggi Luka è focalizzato solo sul Milan

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Luka Modric compie oggi 41 anni ed è completamente concentrato sul campo e sulla sua seconda stagione con la maglia del Milan

Oggi è un giorno importante in casa rossonera perchè a compiere gli anni è un giocatore speciale: Luka Modric spegne 41 candeline e tutto il mondo Milan si è stretto intorno a lui per fargli sentire il suo affetto. Nonostante la rivoluzione estiva del club di via Aldo Rossi, il campione croato ha scelto di restare e di proseguire almeno per un altro anno la sua avventura con la maglia del Diavolo.

LUKA MODRIC TRA PRESENTE E FUTURO: LE PAROLE DI FABRIZIO ROMANO

Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Modric che tornerà probabilmente al Real Madrid da dirigente, ma al momento la sua testa è solo sul campo e sulla sua seconda stagione in rossonero: "Come Luka Modric ha dichiarato nei giorni scorsi a Marca, il Real Madrid è casa sua e un giorno spera di tornare ai Blancos. Al Real lo aspetta pesonalmente Florentino Perez che durante le scorse elezoni che ha vinto ha già avuto dei contatti per prospettare a chi è vicino a Modric la possibilità un giorno di vederlo in dirigenza. Chiaramente non si parla di campo, ma si parla di dirigenza.

Oggi Luka è completamente focalizzato sul Milan. Il croato ha scelto di risposare il Milan in un momento di incertezza, come è stato quello di inizio giugno in rossonero, quando si capiva il discorso dirigenziale. Sono stati fatti fuori i dirigenti, l'allenatore a cui Modric era molto legato perchè il giocatore aveva un ottimo rapporto con Allegri. Eppure ha scelto il Milan, da milanista vero, da uomo che non abbandona la barca nel momento di difficoltà. C'è tutto Modric in quella scelta, c'è tutta la sua fede rossonera, c'è la fedeltà alla sue idee e c'è la voglia di essere leader quando anche quando il mare è in burrasca e non solo quando le cose sono belle. Modric è completamente focalizzato sul Milan. Il Real Madrid lo aspetta come dirigente, ma sarà Modric a dettare i tempi e vi garatisco al 100% che ogi la testa del campione croato è al Milan e alla possibilità di fare il meglio possibile in maglia rossonera".