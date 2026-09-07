Primo Piano A Torino emerse le lacune del mercato. L'onestà di Amorim. Cisse: e pensare che c'era chi lo considerava da Milan Futuro...

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L’onestà intellettuale di Ruben Amorim nell’analizzare la partita contro la Juventus è qualcosa al quale, a livello comunicativo, non eravamo abituati. Perché in un ambito in cui allenatori, giocatori e dirigenti parlano spesso e volentieri con un copione pre stampato con dichiarazioni che non sanno di nulla, ecco che l’ammissione candida di Amorim sul fatto che il Milan non avrebbe meritato la vittoria ieri sera ci dà un giusto assist per fare un’analisi che vada oltre il singolo responso del campo.

I timori espressi nel corso di tutta l’estate sul fatto che questa squadra sia incompleta e che abbia poca qualità è un dato di fatto incontrovertibile e la partita dello Stadium ha presentato il conto. Di Alphadjo Cisse parlerò dopo, ma se si considera che lui, oggi, sia il trequartista che può dare il maggior numero di opzioni la davanti, beh la cosa fa riflettere. Perché Christian Pulisic non lo abbiamo ancora visto e questo fa pensare che il suo stato di forma sia ben lontano dal poter essere considerato utilizzabile e perché le opzioni Rabiot, Saelemaekers e Loftus-Cheek, nei due dietro Gonçalo Ramos, non danno la sensazione di essere fruttifere in questo momento embrionale della stagione. Adrien ha una percentuale bassa di condizione di forma e ieri, non appena i ritmi di sono alzati, è andato in difficoltà, Alexis si muove tanto ma non si prende quelle responsabilità di tiro o rifinitura che quel ruolo richiede mentre per Loftus-Cheek, a parte qualche fiammata, le prestazioni sono sempre le stesse.

Adesso aumenta la curiosità per vedere Hutchinson in campo così come Diego Moreira, ieri, è stato troppo brutto per essere vero. Chukwueze, ad oggi, dà maggior garanzie rispetto al laterale arrivato dallo Strasburgo, che con ogni probabilità deve assimilare i concetti dell’Amorim-pensiero. Però anche dietro c’è sempre il sentore che se venga a mancare Gila, la barca inizi a inglobare acqua e che un difensore in più sarebbe servito, come quel Gonçalo Inacio che il Milan dovrà andare a prendere nella sessione di gennaio. Così come servirà un centrocampista che possa panchinare Musah.

Su Alphadjo Cisse, autore di un grande gol contro la Juve c’è da spendere qualche parola. Lo scorso anno, quando venne preso dal Catanzaro, ci furono giudizi catastrofici dentro al Milan, con qualcuno che arrivò ad asserire che era un profilo da Milan Futuro, influenzando il pensiero di alcuni. Ad oggi, 7 settembre, mai valutazione fu più sbagliata. Perché questo ragazzo ha qualità importanti e il gol che fa ieri non è una roba banale. E Amorim, ad oggi, ha più garanzie da lui rispetto agli altri nel ruolo.