Live MN De Winter in conferenza: "Con Gila o con Terracciano per noi non cambia. Sul centrale dal mercato..."

vedi letture

Koni De Winter, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata di Serie A.

Koni De Winter, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata di Serie A e terminata 1-1. Segui in diretta le dichiarazioni del difensore rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

La tua prestazione di oggi è una risposta al mercato nel quale si chiedeva un centrale?

"Io cerco sempre di dare il massimo, poi cosa si dice non è sotto il mio controllo. Io cerco sempre di fare il mio lavoro e il meglio per la squadra".

Cosa è successo dopo il vantaggio?

"Penso che abbiamo giocato bene, ma abbiamo sbagliato tante palle che andavano giocate in maniera semplice. La Juventus ha messo tanti giocatori offensivi, quindi è difficile andare a pressarli. Loro hanno fatto bene e hanno trovato il gol".

È cambiato tanto senza Gila?

"Non ho riguardato l'azione, ma andava fatta un po' più di pressione sulla palla. Tra Gila e Terracciano per noi non cambia niente: il nome sì, ma il gioco rimane uguale".

Terzo pari di fila contro la Juventus...

"Non lo so. Sono due squadre forti".

Che ricordi hai della Juve?

"Bello tornare dove sono cresciuto, bello rivedere gente con cui sono stato bene. Ma avevamo una partita da giocare: penso di più a questo".