Primo Piano

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: titolari Moreira ed Estupinan, nuova trequarti

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: titolari Moreira ed Estupinan, nuova trequartiMilanNews.it
Oggi alle 19:26Primo Piano
di Francesco Finulli
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino dove tra pochi minuti si giocherà la sfida tra Juventus e Milan, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive. Primo big match sia per bianconeri che per rossoneri che andrà a fornire una prima indicazione sulle ambizioni delle compagini allenate da Luciano Spalletti e Ruben Amorim. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia
Assistenti: Bindoni - Alassio
IV uomo: Marcenaro
VAR: Fabbr
AVAR: Camplone

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Ore: 20.45
Stadio: Allianz Stadium
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it