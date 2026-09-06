Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: titolari Moreira ed Estupinan, nuova trequarti
Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino dove tra pochi minuti si giocherà la sfida tra Juventus e Milan, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive. Primo big match sia per bianconeri che per rossoneri che andrà a fornire una prima indicazione sulle ambizioni delle compagini allenate da Luciano Spalletti e Ruben Amorim. Di seguito le formazioni ufficiali.
JUVENTUS-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia
Assistenti: Bindoni - Alassio
IV uomo: Marcenaro
VAR: Fabbr
AVAR: Camplone
DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Ore: 20.45
Stadio: Allianz Stadium
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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