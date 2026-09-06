Juve-Milan, attacchi da oltre 100 milioni sotto esame: Ramos e Kolo Muani per accendere lo Stadium

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Oggi Juventus-Milan, sfida dove due attacchi da oltre 100 milioni di investimenti saranno sotto esame dopo gli ultimi incontri

Juventus-Milan non sarà soltanto un big match, ma anche un primo vero banco di prova per due squadre che nel corso dell'appena conclusasi estate di calciomercato si sono rese protagoniste di investimenti importanti (e pesanti) nel reparto offensivo. I riflettori saranno puntati soprattutto su Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani, simboli di due mercati ambizioni e di aspettative inevitabilmente altissime. Da un lato il portoghese è diventato l'acquisto più costoso nella storia rossonera, dall'altro la Juventus ha puntato forte sul francese per cambiare volto al proprio attacco.

RAMOS E KOLO MUANI, IL PESO DEGLI INVESTIMENTI

Il Milan ha costruito il proprio progetto offensivo attorno a Ramos, acquistato per 74 milioni di euro dal Paris Saint Germain, cifra destinata a salire con i bonus. Cardinale ha voluto un centravanti in grado di garantire gol, pressing e presenza costante in area.

Dall'altra parte, Kolo Muani può arrivare a costare fino a 53 milioni di euro, bonus compresi. La Juventus quest'estate ha investito molto anche su altri profili offensivi, confermando una scelta chiara: alzare il livello attraverso qualità, profondità e fisicità lì davanti.

AMORIM CONTRO SPALLETTI: DUE IDEE OFFENSIVE DIVERSE

La sfida sarà interessante anche sul piano tattico. Amorim chiede al Milan verticalità, pressione alta e continui movimenti attorno a Ramos, che bisogna vedere da chi sarà supportato (Saelemaekers e Rabiot in vantaggio su Cisse e Loftus-Cheek). Chukwueze agirà a tutta fascia, in attesa dell'inserimento definitivo di Diego Moreira.

Spalletti, invece, proverà a sfruttare Kolo Muani con Boga e Conceiçao sugli esterni, mantenendo una linea difensiva alta per soffocare le transizioni dei giocatori del Milan. A fronte di questo la domanda è molto semplice: quale delle due squadre riuscirà a trasformare milioni di investimenti e aspettative in gol?