Zambrotta sul nuovo Milan di Amorim: "Mi piace, ha iniziato bene e ha alti margini di miglioramento"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il doppio grande ex della partita Gianluca Zambrotta ha presentato la sfida dell'Allianz Stadium

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il doppio grande ex della partita Gianluca Zambrotta ha presentato la sfida dell'Allianz Stadium. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.

Approva la scelta di Ruben Amorim?

«Mi è piaciuto il cambio di mentalità che è già riuscito a dare, ha stravolto la squadra con un lavoro diverso rispetto ad Allegri: cerca la pressione più alta, crea molto di più e questi sono passi importanti. E nelle prime due partite i cambi hanno fatto la differenza, perché Rabiot e Saelemaekers hanno portato i gol: dare freschezza e saltare l’uomo creando superiorità è sempre importante».

I rinforzi di mercato?

«Hanno trovato un difensore forte e di personalità come Gila e, anche se ha sbagliato qualche gol, mi è piaciuto il lavoro fatto da Gonçalo Ramos: bisogna anche trovarsi nella condizione di crearsi le occasioni da gol, poi si spera che ne concretizzi di più. Questo Milan mi piace, ha iniziato molto bene e ha alti margini di miglioramento: c’è fuori Pulisic, Rabiot non era ancora al top della condizione...».