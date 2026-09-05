Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia l'Inter al primo posto in attesa di Juventus-Milan

Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia l'Inter al primo posto in attesa di Juventus-MilanMilanNews.it
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Ieri alle 23:12News
di Lorenzo De Angelis
La classifica di Serie A aggiornata dopo le partite del sabato

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo l'incredibile vittoria in rimonta della Roma sull'Atalanta di Maurizio Sarri. Grazie a questi tre punti la formazione di Gian Piero Gasperini aggancia in vetta l'Inter a punteggio pieno. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

1. Roma 9*
2. Inter 9*
3. Como 7*
4. Milan 6
5. Juventus 6
6. Atalanta 6*
7. Lazio 6
8. Udinese 4
9. Frosinone 3
10. Napoli 3*
11. Sassuolo 3
12. Cagliari 3
13. Lecce 3
14. Torino 3*
15. Bologna 0
16. Parma 0
17. Monza 0
18. Venezia 0
19. Genoa 0*
20. Fiorentina 0*

*una partita in più