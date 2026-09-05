Pavlovic: "Ancora oggi non capisco cosa sia successo col Cagliari. Come diceva Allegri, il calcio l'ha inventato il Diavolo"

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Alla vigilia di Juventus-Milan il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è stato intervistato dai taccuini dei colleghi di Tuttosport

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic è stato intervistato in esclusiva dai taccuini dei colleghi di Tuttosport alla vigilia di una sfida importante e delicata come quella contro la Juventus, il vero primo big match della stagione.

La scorsa stagione aveva spiegato quanto fosse stato importante Allegri per farla crescere come difensore.

«Assolutamente. Penso che per un difensore sia fondamentale fare un'esperienza in Italia e Allegri è uno degli allenatori più bravi nell'insegnare la fase difensiva. Con Amorim giochiamo di più con la palla e potrò sicuramente migliorare in altri aspetti».



Parlando ancora di Allegri e della scorsa annata: lei si è dato una spiegazione sul crollo degli ultimi mesi?

«È una cosa difficile da spiegare, anche io non capisco ancora oggi cosa sia successo col Cagliari all'ultima giornata: eravamo in casa, davanti ai nostri tifosi, contro una squadra già salva. Come diceva Allegri, il calcio l’ha inventato il Diavolo. Penso comunque che tutto sia cominciato dalla sconfitta con la Lazio dopo la vittoria nel derby di ritorno. Era la partita decisiva per provare a rientrare in lotta per lo scudetto, invece abbiamo perso e credo ci sia stato contraccolpo mentale. Inoltre pensavamo comunque di essere certi di entrare in Champions e abbiamo abbassato la concentrazione».