Rabiot torna allo Stadium: può entrare nella storia di Juventus-Milan
MilanNews.it
Adrien Rabiot potrebbe entrare nella storia di Juventus-Milan qualora dovesse timbrare il cartellino nel suo ex stadio
Quella di domani sarà una serata speciale per Adrien Rabiot, pronto a ritrovare la Juventus dopo cinque stagioni in bianconero. Il francese, qualora dovesse segnare, potrebbe diventare il primo giocatore straniero a mettere a segno una rete in Juventus-Milan con entrambe le maglie.
Per il Milan, chiamato a spezzare un digiuno che contro la Vecchia Signora va avanti da addirittura tre anni, proprio uno dei grandi ex della sfida potrebbe rivelarsi decisivo.
Pubblicità
News
Pavlovic elogia i nuovi innesti: "Gila mi piace, è forte così come Ramos. Cisse mi ha davvero sorpreso"
Le più lette
2 Il Premier albanese Rama scherza sul Milan nel fare i complimenti a Meloni per il governo più longevo della storia. Il video
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Jashari: "Quest'anno i tifosi del Milan vedranno il meglio di me. Il calcio di Amorim mi piace, è aggressivo e organizzato"
Luca SerafiniZlatan: ovunque tu sia, restaci. Il nuovo corso Cardinale, un atto dovuto. Tutto sulle spalle di Amorim che deve imparare ad aiutarsi da solo, ma la squadra è con lui
Franco OrdineTomori reintegrato? L’ho detto subito. Camarda vice Ramos: o hai coraggio o… L’interrogativo è il sistema di gioco
Carlo PellegattiIl mercato del Milan come il fiume Okavango. È INCOMPLETO! Cardinale, le speranze e una congiunzione!
ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com