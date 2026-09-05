Rabiot torna allo Stadium: può entrare nella storia di Juventus-Milan

Rabiot torna allo Stadium: può entrare nella storia di Juventus-MilanMilanNews.it
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Oggi alle 12:36News
di Lorenzo De Angelis
Adrien Rabiot potrebbe entrare nella storia di Juventus-Milan qualora dovesse timbrare il cartellino nel suo ex stadio

Quella di domani sarà una serata speciale per Adrien Rabiot, pronto a ritrovare la Juventus dopo cinque stagioni in bianconero. Il francese, qualora dovesse segnare, potrebbe diventare il primo giocatore straniero a mettere a segno una rete in Juventus-Milan con entrambe le maglie. 

Per il Milan, chiamato a spezzare un digiuno che contro la Vecchia Signora va avanti da addirittura tre anni, proprio uno dei grandi ex della sfida potrebbe rivelarsi decisivo. 