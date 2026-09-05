Il Premier albanese Rama scherza sul Milan nel fare i complimenti a Meloni per il governo più longevo della storia. Il video
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Edi Rami, Premier Albanese, scherza sul Milan nel fare i complimenti alla Premier Italiana Giorgia Meloni per essere a capo del governo più longevo della storia italiana.
Il premier albanese Edi Rama, dichiaratamente tifoso bianconero, ha postato nel suo profilo Instagram un video nel quale si complimenta con la premier Giorgia Meloni per essere ufficialmente il governo più lungo della storia della Repubblica Italiana e, nel farlo, l'albanese nomina il Milan in una battuta sui recenti continui cambi di allenatore. Queste le sue parole.
"Giorgia, leggo che da oggi sei alla guida del governo più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Ma davvero? Mi ero abituato male io, a cambiare interlocutore a Roma quasi al ritmo dei cambi di allenatore del Milan".
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