Serie A, il Como passeggia a Genova: la classifica aggiornata

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Oggi alle 23:12News
di Andrea La Manna
In seguito a Genoa-Como… questa è la classifica aggiornata

In seguito al risultato di Genoa-Como 1-4, questa è la classifica aggiornata. 

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata

1. Como 7*
2.Inter 6
3. Milan 6
4. Juventus 6
5. Lazio 6
6. Roma 6
7. Atalanta 6
8. Udinese 4
9. Lecce 3
10. Frosinone 3
11. Napoli 3
12. Sassuolo 3
13. Cagliari 3
14. Bologna 0
15. Torino 0
16. Genoa 0*
17. Parma 0
18. Monza 0
19. Venezia 0
20.Fiorentina 0

*una partita in più