Milan, senti Sarri: “De Ketelaere è un fenomeno, e può ancora migliorare tanto”

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Maurizio Sarri nella conferenza pre-partita di Roma-Atalanta ha parlato dell’ex rossonero Charles De ketelaere definendolo un fenomeno.

Domani sera, alle ore 20:45, l'Atalanta di Maurizio Sarri sarà ospite allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Proprio Maurizio Sarri, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato così dell'ex rossonero Charles De Ketelaere. Queste le sue parole

"Purtroppo con noi si è allenato pochissimo causa Mondiale e anche per via dell'infortunio che ha avuto, ma penso che De Ketelaere sia un vero fuoriclasse: può ancora crescere perché è ancora al 70% del suo potenziale. Charles ha ampi margini di miglioramento per essere più continuo e risolutivo. Lui ha fatto poco, ma in correlazione a quello che è il suo grande valore".