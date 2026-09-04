Ramazzotti: "Tomori è considerato un professionista esemplare: ecco perché era stata decisa la cessione"

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Il collega Andrea Ramazzotti della Gazzetta dello Sport ha illustrato la situazione di Fikayo Tomori e la posizione del club nei suoi confronti

Non è stata un'estate semplice per FIkayo Tomori ma si può dire che il centrale inglese ci è un po' abituato. Non è la prima volta negli ultimi anni in cui sembra sul punto per dire addio al Milan, salvo poi rimanere. In due occasioni precedenti, a gennaio, era stato lui a puntare i piedi e a riconquistarsi una maglia da titolare; questa volta non è arrivata la cessione inizialmente caldeggiata dalla società che, a fine mercato, ha deciso di reintegrarlo in rosa per allungare i ranghi difensivi della formazione milanista. Della situazione attuale ne ha parlato sulla Gazzetta dello Sport il collega Andrea Ramazzotti.

TOMORI CONSIDERATO PROFESSIONISTA ESEMPLARE

Il collega Andrea Ramazzotti illustra la situazione relativa a Fikayo Tomori, reintegrato da Amorim in rosa dopo la mancata cessione: "Fikayo Tomori, che ha disputato oltre 200 presenze in rossonero, è considerato un professionista esemplare e la decisione del club di cederlo era stata presa nell’ottica di una pianificazione a lungo termine. Un difensore top in più, in ogni caso, avrebbe fatto comodo, ma in via Aldo Rossi sapevano già da tempo che non sarebbe stato possibile correggere tutti insieme i difetti della rosa 2025-26".