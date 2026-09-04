Tocca finalmente a Moreira: potrebbe giocarsi il posto da titolare con la Juve

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Diego Moreira è pronto a fare il suo esordio con il Milan dopo due panchine: potrebbe scendere in campo anche da titolare contro la Juve

Nel pomeriggio di ieri il nuovo acquisto Diego Moreira è stato protagonista in centro a Milano, presso il Flagship Store di via Dante, di un incontro con i tifosi rossoneri, come di consueto per i nuovi volti della squadra. In precedenza ha avuto l'opportunità di incontrare i giornalisti presenti per le sue prime dichiarazioni ai media. Nel corso dell'intervista il belga ha dichiarato: "Sicuramente sono pronto per giocare e aspetto solo il mio momento: credo che il coach mi manderà in campo al momento giusto per lui e per me".

Un messaggio che potrebbe essere arrivato forte e chiaro nelle orecchie di Ruben Amorim che è pronto a farlo esordire. Nel big match contro la Juventus, la partita più importante di questo avvio di stagione, potrebbe esserci il debutto ufficiale di Diego Moreira. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico portoghese lo sta valutando anche come possibile scelta dal primo minuto, al posto del duo Estupinan-Bartesaghi sulla sinistra: ma questo è ancora presto per dirlo. Titolare o no, difficilmente Moreira rimarrà in panchina per 90 minuti anche domenica sera.