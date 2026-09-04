Il Milan non segna contro la Juve in campionato da tre anni, sette partite fa

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Il Milan vive un clamoroso digiuno contro la Juventus in campionato: i rossoneri non segnano ai bianconeri da oltre tre anni

Nell'avvicinamento al big match tra Juventus-Milan che si giocherà domenica alle ore 20.45 allo Stadium di Torino, emerge un dato statistico davvero clamoroso che racconta molto bene sia quanto il club rossonero abbia avuto gravi difficoltà offensive nelle ultime stagioni, sia quanto questa sfida negli ultimi anni abbia portato in dote veramente poche emozioni. Questo il dato: il Milan non segna in campionato alla Juventus da oltre tre anni, l'ultimo gol sette partite fa a opera di Olivier Giroud.

Non è che la Juventus abbia fatto tanto meglio, due vittorie nelle ultime sei a fronte di quattro pareggi per 0-0 e con soli tre gol segnati. Come detto l'ultima rete in campionato del Milan alla Juventus risale al 28 maggio 2023: penultima giornata di campionato e zuccata di Olivier Giroud che manda i rossoneri di Stefano Pioli in Champions League. Da quel momento sei gare con sei pareggi a reti bianche e due vittorie della Juve senza gol rossoneri: la prima nell'ottobre 2023 per 0-1 a San Siro, la seconda nel gennaio 2025 per 2-0 a Torino. L'anno scorso due 0-0 scialbi. La mosca bianca è stata la partita valida per la semifinale di Supercoppa Italiana a gennaio 2025 che è finita 2-1 in rimonta per il Milan, grazie a una rete su rigore di Pulisic e a un autogol.