Cardinale ormai è sempre presente: domani a Milanello, domenica a Torino

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Gerry Cardinale sarà ancora una volta accanto alla squadra: domani a Milanello per la rifinitura, domenica a Torino per il big match contro la Juventus

L'atteggiamento di Gerry Cardinale nei confronti del Milan è cambiato completamente. Questo è un dato di fatto, indipendentemente dal fatto che uno possa essere d'accordo o meno con le mosse, le decisioni e lo stile del proprietario rossonero del Milan. Il numero uno di RedBird quest'anno è sceso in campo in prima persona a livello di decisioni, ribadendo anche con le sue dichiarazioni il fatto che lui è il vertice a cui tutti fanno riferimento anche da un punto di vista operativo.

MILAN, CARDINALE DOMANI A MILANELLO E DOMENICA A TORINO

Non solo mercato, dirigenza e rapporti con lo staff, Gerry Cardinale ha aumentato sensibilmente anche il numero di visite a Milanello o comunque alla squadra. Quest'estate ha accolto Amorim, lo ha presentato, ha presenziato al raduno e a diversi altri allenamenti; è stato presente con il gruppo sia a Torino che contro il Venezia, seguendo da bordocampo le operazioni di riscaldamento e salutando a uno a uno i giocatori. E così anche questo weekend Cardinale sarà accanto alla squadra, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: domani è atteso a Milanello per la rifinitura mentre domenica sarà allo Stadium per il big match contro la Juventus.