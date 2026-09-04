Boban duro: "Il Milan da anni non fa cose da Milan, in nessun senso"

vedi letture

Commento duro di Zvonimir Boban nei confronti della gestione e della strategia del Milan in tempi recenti

La stagione delle coppe europee è pronta a ricominciare, con la Champions League che riprenderà dopo questo weekend e l'Europa e Conference League che si accoderanno nella settimana successiva. La Gazzetta dello Sport ne ha approfittato per intervistare l'ex milanista Zvonimir Boban, opinionista di Sky Sport ma anche Presidente della Dinamo Zagabria. Nella lunga chiacchierata con la rosea c'è stata la possibilità di parlare del Milan, di cui Boban è stato giocatore ma anche dirigente in tempi recenti, ma per lui non fortunati.

IL MILAN DA ANNI NON FA COSE DA MILAN

Il commento di Zvonimir Boban sulla gestione del Milan in queste ultime stagioni: "Il Milan da anni non fa cose da Milan, in nessun senso. Non vedo passi avanti, se non per il coraggio e la voglia di giocare un calcio offensivo. Lo scorso anno ha perso col Cagliari perché per tutta la stagione aveva giocato un calcio difensivo: al momento buono, non è riuscito a dominare la partita".